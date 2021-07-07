Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко до 12 июля провести служебную проверку и доложить о дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших ненадлежащее функционирование Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Глава Минцифры возглавит межведомственную рабочую группу для восстановления и модернизации федерального сегмента этой системы. Министру также поручено совместно с группой министерств и ведомств заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок. Курировать эту работу будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.