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07.07.2021 13:40
Рубрика: Власть

Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко до 12 июля провести служебную проверку и доложить о дисциплинарной ответственности чиновников, допустивших ненадлежащее функционирование Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

Мишустин рекомендует регионам соблюдать меры по снижению распространения COVID

Глава Минцифры возглавит межведомственную рабочую группу для восстановления и модернизации федерального сегмента этой системы. Министру также поручено совместно с группой министерств и ведомств заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок. Курировать эту работу будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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