Мишустин утвердил правила грантовой поддержки вузов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила грантовой поддержки российских вузов и научных организаций на разработку новых проектов, направленных на научно-технологическое развитие страны.

С 2022 года получать господдержку смогут научные и образовательные организации, которые расположены на приоритетных и приграничных территориях России, в их числе - Дальний Восток, Северный Кавказ, Республика Крым, Калининградская и Ленинградская области.

Максимальный размер гранта установлен в 60 миллионов рублей, средства будут выделять в течение трех лет равными долями. Условием грантовой поддержки стало участие в научном коллективе проекта аспирантов и молодых исследователей из нескольких регионов, а к руководству необходимо привлечь одного из ведущих российских ученых.

Претендентам на господдержку предстоит пройти конкурсный отбор, при котором будет учитываться актуальность, новизна и значимость проектов, опыт и научные достижения разработчиков. Сроки и условия проведения конкурса определит Минобрнауки.