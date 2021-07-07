Мишустин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 на Камчатке

Премьер-министр Михаил Мишустин от себя лично и от всего правительства выразил глубокие соболезнования семьям погибших при крушении на Камчатке самолета Ан-26.

"Это большое горе для тех, кто потерял в катастрофе родных и близких. С тяжелой утратой невозможно смириться, она - невосполнима. Сегодня миллионы людей разделяют Вашу скорбь", - говорится в телеграмме, направленной губернатору Камчатского края Владимиру Солодову.

Самолет АО "Камчатское авиапредприятие", выполнявший 6 июля утром местный рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, в сложных метеоусловиях разбился в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.