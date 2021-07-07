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Рубрика: Экономика

Названы главные финансовые ошибки россиян

Текст: Матвей Линник

Самые распространенные финансовые ошибки россиян - отсутствие накоплений и финансового планирования, розничное инвестирование без необходимых знаний, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям. Об этом агентству "Прайм" рассказала технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.

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Для того, чтобы избежать этих ошибок, надо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и долговую нагрузку, объяснила она.

Чтобы накопить или сохранить деньги, Леканова рекомендовала открыть вклад или накопительный счет. Для большей доходности можно воспользоваться услугами управляющих компаний или портфельных менеджеров, пояснила она.

Кроме того, эксперт посоветовала уделить внимание выбору банка, в котором будут храниться деньги. По ее словам, он должен быть надежным, с высоким уровнем дистанционных сервисов и хорошей доходностью финансовых инструментов.

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