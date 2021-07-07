Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле

Самую большую зарплату на рынке труда в июле готовы предложить программистам, сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Так, в Москве java-разработчик сможет зарабатывать 350 тысяч рублей в месяц. Такая же зарплата предусмотрена для NodeJS-разработчика в Санкт-Петербурге. Ведущий программист "1С" в Екатеринбурге может ежемесячно получать 200 тысяч рублей, разработчик "1С" в Уфе - до 150 тысяч рублей.

В рейтинг также вошли врачи. Психиатру-наркологу в Петербурге готовы предложить до 250 тысяч рублей в месяц, флебологу в Воронеже - около 150 тысяч рублей.

На высокие зарплаты могут претендовать инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры. Инженер строительного контроля в Казани сможет зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц, менеджер активных продаж в Краснодаре - 120 тысяч рублей, дизайнер кухонь и корпусной мебели в Новосибирске - до 150 тысяч рублей.

Замыкают список вакансии водителя категории "С" в Челябинске (до 80 тысяч рублей), шеф-повара в Самаре (от 70 тысяч рублей), менеджера по логистике (от 55 тысяч рублей), стоматолога-ортодонта в Красноярске (от 60 тысяч рублей) и главного бухгалтера в Волгограде (от 60 тысяч рублей).