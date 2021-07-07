Нефть Brent впервые за две недели опустилась ниже 73 долларов

К вечеру среды, 7 июля, нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,31%. Сентябрьские фьючерсы торговались по 72,81 доллара за баррель.

Падение ниже 73 долларов зафиксировано впервые с 21 июня, отмечает ТАСС. Вскоре нефть замедлила падение и частично отыграла его, вернувшись за отметку в 73 доллара - стоимость составила 73,14 доллара за баррель.

Нефть WTI потеряла 2,36% и торгуется по 71,64 доллара за баррель.

На этой неделе на фоне отмены встречи ОПЕК+ цена на нефть марки Brent побила рекорд с 2018 года, поднявшись до 77,83 доллара за баррель. В ОПЕК считают, что спрос на нефть в этом году вырастет, однако есть факторы, способные оказать влияние на рынок.