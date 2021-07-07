Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру

Олег Газманов, советский, российский певец и актер (в частности, мы только что видели его в новом сериале Жоры Крыжовникова "Совершенно летние") рассказал, что готов сделать заявление о завершении музыкальной карьеры.

При этом народный артист РФ акцентировал, что, если он об этом и объявит, то точно не для привлечения публики на концерты. Так как с этим у него и так "всё в порядке".

22 июля Газманову исполнится 70 лет, и в настоящее время исполнитель гастролирует с приуроченной к дате программой "7:0 в мою пользу".

"Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним", - сказал Газманов в интервью ТАСС.

Олег Газманов родился в 1951 году в городе Гусеве Калининградской области в семье фронтовиков. Учился в школе, которую также закончила певица Лада Дэнс. Далее - Калининградское высшее инженерное морское училище и Калининградское музыкальное училище по классу гитары. Где начал творческую деятельность в составе группе "Атлантик". Позже работал с коллективами "Синяя птица", "Визит", "Диво", "Галактика", другими.

В 1989-м создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день. В том же году выпустил первый магнитоальбом - с той самой "Люси".

В 1991-м вышла виниловая пластинка "Эскадрон", предварительно также обкатанная в формате магнитоальбома.