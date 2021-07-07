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1 июля 2021 г. 00:00
"Родина"
Текст: Юлия Куликова
Родина - № 7(721)

Мы помним чудные мгновения!..

Подарить их благодарным зрителям - смысл фотоувлечения семейной пары из Петербурга
Здравствуйте, уважаемая редакция журнала "Родина".
Юлия Куликова: стоп, кадр! Фото: из личного архива автора
Юлия Куликова: стоп, кадр! Фото: из личного архива автора

Познакомилась я с вашим журналом в декабре 2020 года, когда с мужем оформили подписку на полгода (решили попробовать). Журнал сразу поразил широтой тем. Много неведомого узнаем о России. Материалы интересные и познавательные, но не только... Ваш журнал заставляет думать! Не просто получать информацию, а сопоставлять и анализировать, чем с мужем и занимаемся.

Особая благодарность за статью в мартовском номере про Зинаиду Гиппиус. "Если надо объяснять... то не надо объяснять..." Просто золотые слова!

Рискну предложить редакции свои фотографии.

Фотография - увлечение с юности. Я родилась в Ленинграде (именно - Ленинграде) - возвышенном и величественном, строгом и исполненном достоинства. И по сей день, гуляя с мужем по старому Петербургу, наслаждаемся красотой и изяществом нашего родного города. А с недавних пор стараемся радовать себя и поездками по нашей прекрасной Родине...
Что открылось поэту в изгнании, а нашему обозревателю на отдыхе

Побывали в удивительных Пушкинских Горах. Незапланированно слетали в Кисловодск, где нас встретил двуглавый Эльбрус в ярких лучах солнца, что, по словам местных жителей, бывает крайне редко. Не менее спонтанно рванули в Крым на машине и с первого взгляда влюбились в этой край. Всё увиденное хотелось вдохнуть, запомнить, удержать внутри. Вот тогда и поняла, что фотография - это серьезнее, чем увлечение.

У нас очень красивая страна, природа восхитительная. И я хочу раскрыть эту красоту, неповторимость, хрупкость каждого мгновения жизни. А может, просто поднять настроение...

Наблюдать красоту везде,

Даже в ветке засохшей клена,

И, считая круги на воде,

В Млечный путь оказаться влюбленным...

Наблюдать красоту всегда,

И в дожде видеть солнца душу,

И тогда его чистота

Краской радуг твой сон нарушит...

Что еще хочется показать в фотографиях? Неповторимость и трогательность в малом...

Хрупкость прекрасного...

Чудное мгновение, которое никогда не повторится...

Если удается увидеть это, то жизнь наполняется красками - яркими, теплыми, живыми!

Супруги Куликовы и мир, который они открывают для себя и для нас. Фото: из личного архива автора
Темы дня:
#Россия
#фото
#Дороги Родины