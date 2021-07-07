Первый трофей войны: как наши у немцев танк угнали

80 лет назад, на 16-й день Великой Отечественной войны, Красная армия получила первый крупный трофей. Воентехник 2-го ранга (по-нынешнему лейтенант) Анатолий Рязанов с боем вырвался из окружения, вывел еще 13 танкистов и приволок на буксире немецкий PzKpfw III.

Трудный июль 41-го

Это случилось в Беларуси во время Лепельского контрудара. С ходу взяв Минск, немецкие механизированные корпуса быстро продвигались на восток, стремясь как можно скорее выйти к Москве. Наркомат обороны приказал ударить им во фланг и тыл , чтобы остановить наступление и восстановить положение на Западном фронте. Лепельский контрудар силами двух свежих механизированных корпусов не удался: господствовавшая в небе немецкая авиация жгла советские танки десятками, сбрасывая на колонны бомбы с горючей смесью. За три дня Красная армия потеряла 832 машины.

Воентехник Рязанов попал в самое жаркое место: в жестоком бою за городок Сенно его Т-26 подбил три немецких танка, уничтожил противотанковое орудие и несколько десятков гитлеровцев, прежде чем был подбит. Стрелок и механик-водитель погибли, город заняли немцы. Оказавшись во вражеском тылу, Рязанов собрал уцелевших танкистов из десятка сгоревших машин, похоронил командира роты и батальона, вместе с живыми восстановил два Т-26 - натянул новые гусеницы взамен перебитых, - а затем с боем прорвался к своим, притащив на буксире немецкий PzKpfw III. Его экипаж попросту убежал. Вместе с воентехником к своим вышли 13 танкистов.

Командир дивизии представил Рязанова к званию Героя Советского Союза, но через четыре дня во время очередного боя у реки Лиса воентехник пропал без вести. Тогда к этому относились подозрительно и награды давали скупо. Командир дивизии вычеркнул из наградного листа Золотую Звезду, оставив лишь орден Ленина. Мать Анатолия Рязанова в Моршанске узнала о гибели сына лишь через год.

Звезды поверх крестов

Поток трофеев все ширился. 5 августа на подступах к Ленинграду подорвались на минах два немецких танка Skoda - их захватили курсанты бронетанковой школы. Через шесть дней при обороне Одессы были подбиты 12 танков, три из них отремонтировали и пустили в дело против бывших хозяев. В сентябре под Смоленском экипаж Т-26 под командованием лейтенанта Климова, потеряв свой танк, захватил немецкую самоходку StuG III и подбил из нее два танка, два грузовика и бронетранспортер. 8 октября Климов уже командовал взводом из трех StuG (в советских документах они назывались "немецкие танки без башни") и совершил "дерзкую вылазку в тыл врага". В конце 1941 года в автобронетанковом управление РККА был создан отдел по эвакуации и сбору трофейной техники.

Только за зиму 41-42 годов было захвачено и отправлено в тыл 38 немецких танков, 6 САУ, 5 бронеавтомобилей, 462 грузовика, 52 мотоцикла. Подлежащую ремонту вражескую технику восстанавливали на заводах Москвы. Отремонтированным танкам и самоходкам давали имена российских полководцев: "Александр Невский", "Дмитрий Донской", "Александр Суворов" и так далее, - и отправляли на фронт. На бортах, башнях и даже крышах трофеев рисовали большие красные звезды - для защиты от "дружественного огня". Помогало это не всегда. В 43-м году в районе Прилук экипаж Т-70 с 300 метров расстрелял StuG-III с красными звездами на боках Пробить броню немецкой самоходки танкисты не смогли и были избиты ее экипажем и десантом.

Маневренные и хорошо защищенные StuG III Красная армия использовала как истребители танков. PzKpfw III ценились советскими танкистами за хорошую оптику и радиосвязь. Их набрали так много, что в Мытищах на немецком шасси стали собирать самоходки Су-76И. "И" в индексе означает "иностранный", собрали 201 САУ. В захваченные PzKpfw V Panther сажали опытные экипажи и отправляли их в танковые засады.