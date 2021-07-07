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07.07.2021 12:02
Рубрика: Власть

Петр Толстой заявил о нецелесообразности участия России в ПА ОБСЕ

Текст: Татьяна Замахина
На данный момент пользы от участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ для России нет, а затраты страны на членство в организации не окупаются. Такое мнение высказал глава делегации РФ в ассамблее вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Фото: Доминик Бутен/РИА Новости Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

Ранее российская делегация отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ как в очном, так и в онлайн-формате. Это было сделано в знак протеста против принятия с нарушением регламента резолюций, направленных против России и Беларуси. Документы были приняты явно недостаточным количеством голосов, так что ассамблея нарушила свои же нормы.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Толстой, отвечая на вопрос о членстве в организации в эфире программы "Соловьев LIVE", напомнил, что решения в сфере внешней политики принимает президент РФ. Однако высказал личное мнение: "Сейчас, в данный момент пользы от участия в этой организации для России нет".

Толстой предположил, что "взять какую-то паузу было бы нам неплохо".

Ассамблея, подчеркнул он, пренебрегла международным правом в угоду политическим интересам. И добавил, что за последние пять лет из сорока вопросов повестки ПА ОБСЕ, которые касались России, только с несколькими наша делегация могла "работать". Остальные обсуждать было бессмысленно.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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"Вот такая пропорция. КПД крайне невысокий, - сделал вывод политик. - Может быть, тратить народные деньги на это и не стоило бы. Лучше их использовать внутри страны, чтобы помочь тем, кому сейчас тяжело".

До этого Толстой заявил, что Россия откажется от работы на международных площадках тех организаций, где в ее адрес продолжает звучать хамство.

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