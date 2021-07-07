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07.07.2021,  
15:03
Текст:  Алексей Брусилов

ПТУР третьего поколения "Алмаз" поступила на вооружение в Иране

Сухопутные войска Корпуса стражей исламской революции получили новый противотанковый ракетный комплекс с ПТУР "Алмаз". Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, торжественная церемония передачи оружия состоялась в среду.

"Данный ПТРК, по всей видимости, относится к третьему поколению, примененные в нем технические решения заимствованы у израильского комплекса Spike, образцы которого, как предполагается, были добыты специальными службами страны", - отметил Лямин.

Фото: Government of India / wikipedia.org
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По его словам, впервые эта разработка была представлена еще в 2017 году. Первоначально она использовалась на разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратах Ababil-3.

В Сети имеются видеокадры, на которых запечатлено, как ракета на испытаниях успешно поражает мишени. Сообщалось, что у нее имеется головка самонаведения, тандемная боевая часть, и что она способна уничтожать цели на дистанции до 8000 метров.

"В настоящее время создан сухопутный переносной вариант. Данные ПТУР значительно усилят возможности иранских подразделений по борьбе с бронетехникой и другими объектами", - считает Лямин.

Также на этой церемонии показали модернизированный ударный вертолет AH-1J с новыми иранскими управляемыми ракетами Ghaem-114, которые, в свою очередь, являются нелицензионными версиями известных американских AGM-114 Hellfire.

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Фото: Vitalykuzmin.net
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