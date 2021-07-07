Путин и Пашинян не будут подписывать документы по миротворцам на встрече

Сегодня, 7 июля, во второй половине дня в Москве состоятся переговоры президента России и и.о. премьер-министра Армении. Владимир Путин и Никол Пашинян обсудят Карабах, уже размещенных миротворцев и двусторонние отношения. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Пашинян пообщаются, а затем продолжат разговор за рабочим обедом. Это первый зарубежный визит Пашиняна после уверенной и убедительно победы на парламентских выборах, подчеркнул пресс-секретарь президента России.

"Нет, это сообщение, которое не соответствует действительности", - прокомментировал Песков информацию армянских СМИ о том, что якобы будет обсуждаться размещение российских миротворцев на новом участке границы и подписан соответствующий документ. "Разумеется, и Карабах будет обсуждаться, и российские военные, которые сейчас там размещены, и в целом двусторонние отношения, но подписание каких-либо документов не планируется", - уточнил он.