Путин: При изучении событий Второй мировой нельзя извращать историю

События, которые предшествовали Второй мировой войне, надо изучать, опираясь на факты и документы, чтобы противостоять попыткам извратить историю в угоду политической конъюнктуре. Об этом написал президент России Владимир Путин в приветственном письме организаторам и гостям выставки "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941". Она открылась в среду в Выставочном зале федеральных архивов в Москве​​​. Приветствие зачитал глава Росархива Андрей Артизов.

Путин напомнил об участившихся попытках пересмотра итогов войны, оправдания нацистских преступников и возложения равной с Германией ответственности за развязывание конфликта на СССР.

Президент отметил, что этим попыткам противостоят факты и реальные документы. В дальнейших исследованиях тех событий историкам надо продолжать опираться на источники и архивные материалы, а не подменять их политически мотивированными декларациями, добавил Путин.