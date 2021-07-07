Путин призвал "притапливать" у строителей любовь к деньгам

Президент призвал следить за стоимостью создания крупных транспортных объектов, в том числе при работах на Восточном полигоне. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Надо что-то делать, нельзя сидеть просто. За ценами надо смотреть внимательно, контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко "притапливать". В том числе и у строителей", - сказал Владимир Путин, комментируя доклады по БАМу и Транссибу.

Президент заметил, что поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину за этим присматривать. "Тогда и быстрее строить будут", - заключил он.