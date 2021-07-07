Рабочих из Беларуси, Киргизии и Узбекистана привлекут на Восточный полигон

Правительство собирается привлечь для работ по реконструкции Восточного полигона Байкало-Амурской магистрали и Транссиба специалистов из Беларуси, Киргизии и Узбекистана. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"На данный момент над проектом работает 11 тысяч человек. Мы считаем, что для реализации проекта должно быть не менее 15 тысяч человек. Очень надеемся, что мобилизуем их уже в течение июля, максимум августа. К концу года объем мобилизации должен дойти до более 20 тысяч человек", - сказал Хуснуллин.

По его словам, уже подана заявка на привлечение трудовых ресурсов из Беларуси. Также планируется подключить специалистов из Киргизии и Узбекистана.

"Работаем с комиссией Татьяны Алексеевны Голиковой, чтобы ускоренно завезти эти рабочие силы, задействовать железнодорожные войска", - добавил вице-премьер.

По его мнению, надо мобилизовать и трудовые ресурсы и внутри РЖД, что позволит привлечь на стройку несколько тысяч человек. Кроме того, ведется работа с Федеральной службой исполнения наказания.

Хуснуллин также отметил, что один из ключевых факторов, который отражается на реализации проекта - это удорожание материалов для строительства.

"Мы считали все объемы дополнительные по стоимости, имеем полное понимание порядка, это 40 миллиардов на ближайших три года. Думаю, что через пару недель мы внесем предложение, как нам эту задачу решать", - сказал зампред правительства.