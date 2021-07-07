Назван город Подмосковья, где разыграют еще одну квартиру для вакцинированных

Еще один розыгрыш квартиры среди вакцинированных от COVID-19 в Подмосковье состоится 1 августа. Принять участие в нем смогут те, кто получил первый компонент вакцины в любом подмосковном прививочном пункте, начиная с 25 июня.

Уже известно и жилье, которое в этот раз будет стоять на кону. Это однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в жилом комплексе "Южная Битца", что находится в Ленинском округе Подмосковья всего в трех километрах от МКАД. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области, в квартире уже сделана чистовая отделка и даже установлена сантехника.