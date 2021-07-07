Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском

По предварительным данным, пожар в смоленском райцентре Починок, где в частном доме погибли пенсионерка и пятеро детей, произошел из-за перегрузки электросети.

- Баня в доме отапливалась электронагревателем, накануне там поменяли автоматические выключатели. Они могли не сработать при перегрузке, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Ранее стало известно, что в доме не было пожарных извещателей.

Представитель СК Наталья Зуева подтвердила, что электротехническая версия рассматривается в числе других.

- Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения экспертиз. Их назначат в ближайшее время, - рассказали в СК.

Напомним сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 7 часов утра. На тушении работали 2 автоцистерны и 8 спасателей. В сгоревшем доме обнаружили шесть тел: 88-летней женщины и пятерых детей. Самому старшему из них было 11 лет, младшему не исполнилось и года.

Возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и халатности. В последнем случае расследование обращено против чиновников соцзащиты, не обеспечившись пожарную безопасность жилища с несовершеннолетними.