Новости

В школах 10 регионов начнут работать советники директоров по воспитанию 15:01
Моргенштерн заплатит штраф в 100 тыс рублей за пропаганду наркотиков 15:00
Умер актер Игорь Андреев 14:53
Собянин открыл один из крупнейших в мире центров вакцинации в Лужниках 14:52
МС-21-310 с двигателем ПД-14 продолжит испытания в Жуковском 14:51
Матч сборных России и Словакии в отборе ЧМ-2022 пройдет в Казани 14:51
Олег Газманов заявил о готовности завершить музыкальную карьеру 14:49
В России нашли способ борьбы с недобросовестными производителями "молочки" 14:42
Путин поручил обеспечить защиту минимального дохода должника от списания 14:37
Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском 14:29
Минстрой разработал законопроект о совершенствовании системы капремонта 14:25
Путин рекомендовал губернаторам не реже раза в год общаться с жителями 14:24
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Камчатке 14:23
Карантинный дневник. Как прошел восьмой день 14:23
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке 14:16
В Каталонии создан фонд для оплаты штрафов за продвижение идей независимости 14:15
Производство шампанского в России в первом полугодии упало почти на 40% 14:00
В Омске передали в суд дело бутлегеров 13:47
Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних на лечебные пляжи 13:43
Вышел русский трейлер приквела серии боевиков Kingsman 13:40
Мишустин поручил заняться проблемой незаконного оборота COVID-справок 13:40
ФАС и Генпрокуратура проверят цены на металл 13:35
В Британии оправдали троих темнокожих спустя 50 лет 13:34
Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

Названа причина пожара с шестью погибшими под Смоленском

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

По предварительным данным, пожар в смоленском райцентре Починок, где в частном доме погибли пенсионерка и пятеро детей, произошел из-за перегрузки электросети.

В Новороссийске загорелась жилая пятиэтажка

- Баня в доме отапливалась электронагревателем, накануне там поменяли автоматические выключатели. Они могли не сработать при перегрузке, - сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Ранее стало известно, что в доме не было пожарных извещателей.

Представитель СК Наталья Зуева подтвердила, что электротехническая версия рассматривается в числе других.

- Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения экспертиз. Их назначат в ближайшее время, - рассказали в СК.

Напомним сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 7 часов утра. На тушении работали 2 автоцистерны и 8 спасателей. В сгоревшем доме обнаружили шесть тел: 88-летней женщины и пятерых детей. Самому старшему из них было 11 лет, младшему не исполнилось и года.

Возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и халатности. В последнем случае расследование обращено против чиновников соцзащиты, не обеспечившись пожарную безопасность жилища с несовершеннолетними.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область РГ-Видео

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26
В Тюмени возбудили дело по факту захвата заложников в банке
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
Убит президент Гаити Жовенель Моиз
Верховный суд: тайное снятие денег с чужой карты считается крупной кражей
ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"