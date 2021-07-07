Оперштаб: В Москве выявлен 5621 новый случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлен 5621 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1601 человек. На ИВЛ находится 661 человек.

В городе выздоровели еще 6488 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 1 200 695. В столице скончались 104 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, павильоне "Здоровая Москва" или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.