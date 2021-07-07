Под Костромой четырехлетняя девочка умерла от огнестрельного ранения

В Костромской области возбуждено уголовное дело о смерти от огнестрельного ранения четырехлетней девочки.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что ЧП произошло 6 июня в Буйском районе.

- 6 июля жительница одной из деревень Буйского района доставила в районную больницу свою малолетнюю дочь с огнестрельным ранением в состоянии клинической смерти. В отделении реанимации девочка скончалась, - рассказала официальный представитель костромского СУ СК Ольга Вакурова.

Буйская межрайонная прокуратура, организовавшая после гибели ребенка свою проверку, сообщает, что девочка погибла в результате выстрела из незарегистрированного охотничьего ружья.

- Оружие находилось в гараже по месту жительства девочки в свободном доступе, - уточнила официальный представитель областного надзорного ведомства Наталья Шумская-Сколдинова. - Со слов главы семьи, ружье он недавно нашел в лесу.

Органы следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы. Прокуратура, в свою очередь, проверит исполнение законодательства об обороте оружия, а также деятельность органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания погибшей девочки.