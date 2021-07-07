После гибели шести человек под Смоленском завели два дела

СК возбудил два уголовных дела о гибели в смоленском райцентре Починок шести человек, в том числе пятерых детей.

- Первое дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Погибшие обнаружены, данные по ним уточняются, - сообщила "РГ" представитель регионального СК Наталья Зуева.

Напомним, в среду утром на улице Свердлова загорелся частный 80-метровый дом. В момент пожара в нем находилось восемь человек, погибли 88-летняя женщина и пятеро детей: самому младшему не исполнилось года, старшему - 12 лет.

- Поскольку среди жертв есть несовершеннолетние, возбуждено второе уголовное дело - о халатности должностных лиц Смоленской области, не принявших достаточных мер к обеспечению пожарной безопасности в доме, где живут семьи с несовершеннолетними детьми, - продолжила Зуева.

Сгоревший дом не был оборудован пожарными извещателями, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.