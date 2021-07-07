Шесть человек погибли при пожаре под Смоленском

Шесть человек - пятеро из них дети - стали жертвами пожара в Смоленской области.

- По уточненным данным, в результате пожара в частном доме погибла пожилая женщина и пятеро детей, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.. Всего в доме находилось восемь человек.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в городе Починок на улице Свердлова поступило в 7.00. На место происшествия выехали несколько автоцистерн - в том числе армейская - и 8 пожарных. О ликвидации пожара не сообщается.

Кроме спасателей, на месте ЧП работают полицейские и сотрудники СК, они выясняют подробности трагедии.