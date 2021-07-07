Ученый Мажуга: В многоквартирных домах необходимо установить фильтры для очистки воды

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга предложил обязать управляющие компании ставить в многоквартирных домах Москвы фильтры для тонкой очистки воды. Он также рассказал жителям Северо-Западного округа столицы об инновационных технологиях очистки воды, которые разрабатывают ученые.

"Считаю, что необходимо обязать управляющие компании устанавливать в многоквартирных домах входные фильтры тонкой очистки. Более того, нужно постоянно работать над улучшением качества воды, которая поступает в дома", - отметил Мажуга.

По словам ученого, каждый день в городскую водопроводную сеть поступает примерно 3 миллиона кубометров воды, качество этого ресурса находится под постоянным контролем: в год питьевая вода проходит порядка 2,5 миллиона анализов по более чем 180 показателям.

"Москву невозможно представить без рек и водоемов. На территории столицы расположены более 200 рек, ручьев и каналов и более 1 тысячи водоемов. Ведутся комплексные работы по сохранению и улучшению состояния водных объектов города" - добавил ректор РХТУ.

В Москве функционируют четыре станции водоподготовки - Северная, Западная, Рублевская и Восточная, где применяют новейшие системы очистки: классическую, которая включает процесс обесцвечивания воды, отстаивание и фильтрование через песок, и более современную, которая основана на озонировании с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь.