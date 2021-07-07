В МВД подтвердили убийство своего сотрудника в Подмосковье

В Подмосковье убили полицейского, который сделал замечание двум пьяным мужчинам, дебоширившим на детской площадке. Данную информацию подтвердила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ЧП произошло 6 июля в Щелково на улице Беляева. В дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что во время конфликта мужчину ударили ножом в грудь. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе распития спиртных напитков между двумя ранее судимыми гражданами возник конфликт. К ним подошел мужчина и сделал замечание о недопустимости подобного поведения. В ответ на это один из дебоширов нанес удар ножом. Пострадавший был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался.

"Как позже выяснилось, погибший - оперативный дежурный дежурной части отдела полиции №2 МУ МВД России "Власиха", - сообщила Петрова.

Подозреваемый в убийстве полицейского задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.