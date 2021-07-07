В Новой Москве изъяли более 10 килограммов наркотиков

Особо крупную партию наркотиков полицейские нашли в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы.

Как сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, полицейские в деревне Чириково остановили "БМВ", в которой находились трое граждан в возрасте от 39 до 50 лет.

Во время досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены 6 полимерных свертков с неизвестным веществом внутри. Исследование установило, что часть изъятого вещества является наркотическим средством - гашишем общей массой более 10,5 килограмма. Задержанные взяты под стражу.