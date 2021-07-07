В Хабаровске повар детского сада пойдет под суд за сбыт наркотиков

Повара детского сада в Хабаровске обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по обвинению 45-летней женщины в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ", - сказала старший помощник прокурора края Анна Исаева.

Как полагает следствие, обвиняемая через соцсети познакомилась с неустановленным лицом, которое регулярно поставляло ей синтетические наркотики. Их она фасовала на мелкие партии. Для закладок женщина оборудовала тайники в разных районах Хабаровска. Поставщик подыскивал покупателей, которым сообщал их месторасположение. Заработанные таким образом деньги участники группы делили между собой.

15 апреля в районе села Гаровка Хабаровского района обвиняемую задержали полицейские, когда она забрала из тайника очередную партию "синтетики".

Женщина ранее трудилась воспитателем детсада, а три года назад перешла на должность повара. Она до сих пор продолжает работать в дошкольном учреждении.

Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд. Повару грозит наказание до 15 лет лишения свободы.