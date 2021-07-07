За сутки в России подтверждено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 12,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5621 2 Московская область 2531 3 Санкт-Петербург 1906 4 Нижегородская область 477 5 Воронежская область 388 6 Красноярский край 362 7 Пермский край 352 8 Свердловская область 345 9 Республика Крым 335 10 Иркутская область 334 11 Забайкальский край 331 12 Брянская область 325 13 Республика Бурятия 307 14 Омская область 307 15 Хабаровский край 295 16 Ростовская область 287 17 Республика Коми 273 18 Оренбургская область 266 19 Мурманская область 263 20 Смоленская область 261 21 Приморский край 249 22 Владимирская область 240 23 Волгоградская область 236 24 Челябинская область 233 25 Ленинградская область 229 26 Тверская область 225 27 Вологодская область 216 28 Архангельская область 213 29 Алтайский край 212 30 Тюменская область 210 31 Краснодарский край 210 32 Калининградская область 209 33 Республика Карелия 205 34 Самарская область 203 35 Саратовская область 193 36 Республика Башкортостан 193 37 Новосибирская область 185 38 Курская область 178 39 Ярославская область 177 40 Ульяновская область 176 41 Астраханская область 170 42 Кемеровская область 170 43 Республика Дагестан 170 44 Пензенская область 169 45 Ставропольский край 169 46 Республика Хакасия 158 47 Ханты-Мансийский автономный округ 157 48 Тульская область 154 49 Липецкая область 146 50 Псковская область 142 51 Рязанская область 137 52 Удмуртская Республика 128 53 Республика Тыва 125 54 Костромская область 122 55 Новгородская область 118 56 Севастополь 117 57 Калужская область 106 58 Кировская область 104 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 103 60 Амурская область 100 61 Орловская область 98 62 Белгородская область 97 63 Республика Саха (Якутия) 92 64 Ивановская область 92 65 Республика Калмыкия 89 66 Тамбовская область 89 67 Курганская область 87 68 Сахалинская область 83 69 Томская область 73 70 Чеченская Республика 73 71 Республика Чувашия 59 72 Республика Марий Эл 57 73 Республика Мордовия 52 74 Республика Алтай 51 75 Кабардино-Балкарская Республика 51 76 Камчатский край 43 77 Республика Ингушетия 39 78 Республика Татарстан 39 79 Карачаево-Черкесская Республика 38 80 Республика Адыгея 30 81 Республика Северная Осетия-Алания 30 82 Еврейская автономная область 27 83 Магаданская область 24 84 Чукотский автономный округ 14 85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 682 634 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,17% 2. Карачаево-Черкесская Республика 0,18% 3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,2% За последние сутки подтверждено 725 смертей: Санкт-Петербург 107 Москва 104 Иркутская область 31 Нижегородская область 28 Республика Бурятия 23 Московская область 22 Краснодарский край 22 Ростовская область 18 Свердловская область 18 Пензенская область 17 Саратовская область 15 Ленинградская область 14 Алтайский край 13 Красноярский край 11 Новосибирская область 11 Воронежская область 10 Пермский край 10 Самарская область 10 Ульяновская область 10 Липецкая область 9 Челябинская область 9 Рязанская область 8 Брянская область 7 Смоленская область 7 Тульская область 7 Республика Крым 7 Ставропольский край 7 Забайкальский край 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Вологодская область 6 Мурманская область 6 Волгоградская область 6 Республика Башкортостан 6 Хабаровский край 6 Костромская область 5 Тверская область 5 Ярославская область 5 Республика Коми 5 Севастополь 5 Республика Марий Эл 5 Удмуртская Республика 5 Республика Чувашия 5 Ханты-Мансийский автономный округ 5 Кемеровская область 5 Белгородская область 4 Псковская область 4 Астраханская область 4 Курганская область 4 Тюменская область 4 Ивановская область 3 Орловская область 3 Республика Карелия 3 Республика Адыгея 3 Республика Дагестан 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Карачаево-Черкесская Республика 3 Республика Северная Осетия - Алания 3 Чеченская Республика 3 Республика Мордовия 3 Республика Татарстан 3 Оренбургская область 3 Приморский край 3 Калужская область 2 Тамбовская область 2 Архангельская область 2 Республика Калмыкия 1 Кировская область 1 Республика Хакасия 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 140 041 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек: Москва 6488 Санкт-Петербург 2945 Московская область 2015 Воронежская область 355 Свердловская область 301 Нижегородская область 297 Пермский край 277 Тверская область 247 Республика Бурятия 240 Владимирская область 238 Республика Башкортостан 234 Приморский край 222 Ростовская область 219 Республика Саха (Якутия) 214 Омская область 204 Забайкальский край 202 Республика Карелия 189 Самарская область 184 Республика Крым 181 Калининградская область 173 Тюменская область 169 Брянская область 167 Архангельская область 162 Хабаровский край 154 Курская область 151 Челябинская область 148 Республика Дагестан 134 Ульяновская область 133 Республика Коми 123 Кемеровская область 123 Белгородская область 121 Новосибирская область 118 Красноярский край 115 Псковская область 112 Саратовская область 108 Кировская область 105 Рязанская область 99 Вологодская область 98 Костромская область 96 Волгоградская область 95 Тамбовская область 94 Липецкая область 88 Орловская область 88 Смоленская область 88 Калужская область 84 Оренбургская область 83 Новгородская область 77 Севастополь 77 Ханты-Мансийский автономный округ 77 Ленинградская область 75 Ставропольский край 72 Ярославская область 69 Ивановская область 68 Иркутская область 67 Мурманская область 65 Сахалинская область 64 Курганская область 63 Астраханская область 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 59 Краснодарский край 57 Тульская область 56 Томская область 54 Амурская область 50 Республика Тыва 49 Республика Чувашия 47 Республика Мордовия 42 Республика Марий Эл 41 Удмуртская Республика 41 Алтайский край 29 Республика Алтай 27 Республика Калмыкия 25 Пензенская область 22 Чеченская Республика 20 Республика Адыгея 18 Республика Ингушетия 18 Республика Татарстан 16 Республика Северная Осетия - Алания 15 Республика Хакасия 15 Кабардино-Балкарская Республика 12 Камчатский край 12 Ненецкий автономный округ 11 Карачаево-Черкесская Республика 6 Магаданская область 6 Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 121 919. Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян