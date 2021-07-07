За сутки в России подтверждено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах

Новости

ФСБ ликвидировала ячейки террористов в Пензе, Уфе и Челябинске 11:56
В Минфине не исключили еще одного выпуска евробондов в 2021 году 11:50
Хакеры атакуют Россию в основном из США, Германии и Голландии 11:47
На "Иннопроме" показали инновационную альтернативу мяса 11:46
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-26 11:45
Скоростной режим еще на одном участке трассы М-11 повысили до 130 км в час 11:35
На Камчатке найдены тела 19 погибших при крушении Ан-26 11:34
Оперштаб: В Москве выявлен 5621 новый случай COVID-19 11:26
Шубенков и другие россияне уже участвуют в международных легкоатлетических турнирах 11:25
В деле о стрельбе в школе Казани появились новые фигуранты 11:24
Краснов сообщил об открытии представительства Генпрокуратуры в Страсбурге 11:13
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 млн рублей 11:11
Путин: При изучении событий Второй мировой нельзя извращать историю 11:10
У мужчины, захватившего банк в Тюмени, был муляж бомбы 11:06
Вслед за ресторанами QR-коды в Москве начали вводить музеи 10:46
Мишустин поручил разработать рекомендации по срокам действия QR-кодов 10:44
МИД РФ: В США придумывают небылицы о причастности России к кибератакам 10:35
В МВД подтвердили убийство своего сотрудника в Подмосковье 10:35
Источник: Мужчина, захвативший банк, состоит на учете у психиатра 10:28
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела 10:28
Российское руководство ОДКБ прилетело на таджикско-афганскую границу 10:27
В ближайшие дни москвичей ожидает тепловой стресс 10:26
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в июле 10:20
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках 10:18
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
07.07.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 12,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:

1 Москва 5621

2 Московская область 2531

3 Санкт-Петербург 1906

4 Нижегородская область 477

5 Воронежская область 388

6 Красноярский край 362

7 Пермский край 352

8 Свердловская область 345

9 Республика Крым 335

10 Иркутская область 334

11 Забайкальский край 331

12 Брянская область 325

13 Республика Бурятия 307

14 Омская область 307

15 Хабаровский край 295

16 Ростовская область 287

17 Республика Коми 273

18 Оренбургская область 266

19 Мурманская область 263

20 Смоленская область 261

21 Приморский край 249

22 Владимирская область 240

23 Волгоградская область 236

24 Челябинская область 233

25 Ленинградская область 229

26 Тверская область 225

27 Вологодская область 216

28 Архангельская область 213

29 Алтайский край 212

30 Тюменская область 210

31 Краснодарский край 210

32 Калининградская область 209

33 Республика Карелия 205

34 Самарская область 203

35 Саратовская область 193

36 Республика Башкортостан 193

37 Новосибирская область 185

38 Курская область 178

39 Ярославская область 177

40 Ульяновская область 176

41 Астраханская область 170

42 Кемеровская область 170

43 Республика Дагестан 170

44 Пензенская область 169

45 Ставропольский край 169

46 Республика Хакасия 158

47 Ханты-Мансийский автономный округ 157

48 Тульская область 154

49 Липецкая область 146

50 Псковская область 142

51 Рязанская область 137

52 Удмуртская Республика 128

53 Республика Тыва 125

54 Костромская область 122

55 Новгородская область 118

56 Севастополь 117

57 Калужская область 106

58 Кировская область 104

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 103

60 Амурская область 100

61 Орловская область 98

62 Белгородская область 97

63 Республика Саха (Якутия) 92

64 Ивановская область 92

65 Республика Калмыкия 89

66 Тамбовская область 89

67 Курганская область 87

68 Сахалинская область 83

69 Томская область 73

70 Чеченская Республика 73

71 Республика Чувашия 59

72 Республика Марий Эл 57

73 Республика Мордовия 52

74 Республика Алтай 51

75 Кабардино-Балкарская Республика 51

76 Камчатский край 43

77 Республика Ингушетия 39

78 Республика Татарстан 39

79 Карачаево-Черкесская Республика 38

80 Республика Адыгея 30

81 Республика Северная Осетия-Алания 30

82 Еврейская автономная область 27

83 Магаданская область 24

84 Чукотский автономный округ 14

85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 682 634 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,17%

2. Карачаево-Черкесская Республика 0,18%

3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,2%

За последние сутки подтверждено 725 смертей:

Санкт-Петербург 107

Москва 104

Иркутская область 31

Нижегородская область 28

Республика Бурятия 23

Московская область 22

Краснодарский край 22

Ростовская область 18

Свердловская область 18

Пензенская область 17

Саратовская область 15

Ленинградская область 14

Алтайский край 13

Красноярский край 11

Новосибирская область 11

Воронежская область 10

Пермский край 10

Самарская область 10

Ульяновская область 10

Липецкая область 9

Челябинская область 9

Рязанская область 8

Брянская область 7

Смоленская область 7

Тульская область 7

Республика Крым 7

Ставропольский край 7

Забайкальский край 7

Владимирская область 6

Курская область 6

Вологодская область 6

Мурманская область 6

Волгоградская область 6

Республика Башкортостан 6

Хабаровский край 6

Костромская область 5

Тверская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Севастополь 5

Республика Марий Эл 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Кемеровская область 5

Белгородская область 4

Псковская область 4

Астраханская область 4

Курганская область 4

Тюменская область 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Республика Дагестан 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Оренбургская область 3

Приморский край 3

Калужская область 2

Тамбовская область 2

Архангельская область 2

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Республика Хакасия 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 140 041 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек:

Москва 6488

Санкт-Петербург 2945

Московская область 2015

Воронежская область 355

Свердловская область 301

Нижегородская область 297

Пермский край 277

Тверская область 247

Республика Бурятия 240

Владимирская область 238

Республика Башкортостан 234

Приморский край 222

Ростовская область 219

Республика Саха (Якутия) 214

Омская область 204

Забайкальский край 202

Республика Карелия 189

Самарская область 184

Республика Крым 181

Калининградская область 173

Тюменская область 169

Брянская область 167

Архангельская область 162

Хабаровский край 154

Курская область 151

Челябинская область 148

Республика Дагестан 134

Ульяновская область 133

Республика Коми 123

Кемеровская область 123

Белгородская область 121

Новосибирская область 118

Красноярский край 115

Псковская область 112

Саратовская область 108

Кировская область 105

Рязанская область 99

Вологодская область 98

Костромская область 96

Волгоградская область 95

Тамбовская область 94

Липецкая область 88

Орловская область 88

Смоленская область 88

Калужская область 84

Оренбургская область 83

Новгородская область 77

Севастополь 77

Ханты-Мансийский автономный округ 77

Ленинградская область 75

Ставропольский край 72

Ярославская область 69

Ивановская область 68

Иркутская область 67

Мурманская область 65

Сахалинская область 64

Курганская область 63

Астраханская область 62

Ямало-Ненецкий автономный округ 59

Краснодарский край 57

Тульская область 56

Томская область 54

Амурская область 50

Республика Тыва 49

Республика Чувашия 47

Республика Мордовия 42

Республика Марий Эл 41

Удмуртская Республика 41

Алтайский край 29

Республика Алтай 27

Республика Калмыкия 25

Пензенская область 22

Чеченская Республика 20

Республика Адыгея 18

Республика Ингушетия 18

Республика Татарстан 16

Республика Северная Осетия - Алания 15

Республика Хакасия 15

Кабардино-Балкарская Республика 12

Камчатский край 12

Ненецкий автономный округ 11

Карачаево-Черкесская Республика 6

Магаданская область 6

Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 121 919.

Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
После гибели шести человек под Смоленском завели два дела
Вслед за ресторанами QR-коды в Москве начали вводить музеи
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"