За сутки в России подтверждено 23 962 случая COVID-19 в 85 регионах

1 Москва 5621
2 Московская область 2531
3 Санкт-Петербург 1906
4 Нижегородская область 477
5 Воронежская область 388
6 Красноярский край 362
7 Пермский край 352
8 Свердловская область 345
9 Республика Крым 335
10 Иркутская область 334
11 Забайкальский край 331
12 Брянская область 325
13 Республика Бурятия 307
14 Омская область 307
15 Хабаровский край 295
16 Ростовская область 287
17 Республика Коми 273
18 Оренбургская область 266
19 Мурманская область 263
20 Смоленская область 261
21 Приморский край 249
22 Владимирская область 240
23 Волгоградская область 236
24 Челябинская область 233
25 Ленинградская область 229
26 Тверская область 225
27 Вологодская область 216
28 Архангельская область 213
29 Алтайский край 212
30 Тюменская область 210
31 Краснодарский край 210
32 Калининградская область 209
33 Республика Карелия 205
34 Самарская область 203
35 Саратовская область 193
36 Республика Башкортостан 193
37 Новосибирская область 185
38 Курская область 178
39 Ярославская область 177
40 Ульяновская область 176
41 Астраханская область 170
42 Кемеровская область 170
43 Республика Дагестан 170
44 Пензенская область 169
45 Ставропольский край 169
46 Республика Хакасия 158
47 Ханты-Мансийский автономный округ 157
48 Тульская область 154
49 Липецкая область 146
50 Псковская область 142
51 Рязанская область 137
52 Удмуртская Республика 128
53 Республика Тыва 125
54 Костромская область 122
55 Новгородская область 118
56 Севастополь 117
57 Калужская область 106
58 Кировская область 104
59 Ямало-Ненецкий автономный округ 103
60 Амурская область 100
61 Орловская область 98
62 Белгородская область 97
63 Республика Саха (Якутия) 92
64 Ивановская область 92
65 Республика Калмыкия 89
66 Тамбовская область 89
67 Курганская область 87
68 Сахалинская область 83
69 Томская область 73
70 Чеченская Республика 73
71 Республика Чувашия 59
72 Республика Марий Эл 57
73 Республика Мордовия 52
74 Республика Алтай 51
75 Кабардино-Балкарская Республика 51
76 Камчатский край 43
77 Республика Ингушетия 39
78 Республика Татарстан 39
79 Карачаево-Черкесская Республика 38
80 Республика Адыгея 30
81 Республика Северная Осетия-Алания 30
82 Еврейская автономная область 27
83 Магаданская область 24
84 Чукотский автономный округ 14
85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 682 634 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
1. Республика Северная Осетия-Алания, Республика Татарстан 0,17%
2. Карачаево-Черкесская Республика 0,18%
3. Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика 0,2%
Санкт-Петербург 107
Москва 104
Иркутская область 31
Нижегородская область 28
Республика Бурятия 23
Московская область 22
Краснодарский край 22
Ростовская область 18
Свердловская область 18
Пензенская область 17
Саратовская область 15
Ленинградская область 14
Алтайский край 13
Красноярский край 11
Новосибирская область 11
Воронежская область 10
Пермский край 10
Самарская область 10
Ульяновская область 10
Липецкая область 9
Челябинская область 9
Рязанская область 8
Брянская область 7
Смоленская область 7
Тульская область 7
Республика Крым 7
Ставропольский край 7
Забайкальский край 7
Владимирская область 6
Курская область 6
Вологодская область 6
Мурманская область 6
Волгоградская область 6
Республика Башкортостан 6
Хабаровский край 6
Костромская область 5
Тверская область 5
Ярославская область 5
Республика Коми 5
Севастополь 5
Республика Марий Эл 5
Удмуртская Республика 5
Республика Чувашия 5
Ханты-Мансийский автономный округ 5
Кемеровская область 5
Белгородская область 4
Псковская область 4
Астраханская область 4
Курганская область 4
Тюменская область 4
Ивановская область 3
Орловская область 3
Республика Карелия 3
Республика Адыгея 3
Республика Дагестан 3
Кабардино-Балкарская Республика 3
Карачаево-Черкесская Республика 3
Республика Северная Осетия - Алания 3
Чеченская Республика 3
Республика Мордовия 3
Республика Татарстан 3
Оренбургская область 3
Приморский край 3
Калужская область 2
Тамбовская область 2
Архангельская область 2
Республика Калмыкия 1
Кировская область 1
Республика Хакасия 1
Амурская область 1
Магаданская область 1
Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 140 041 человек.
Москва 6488
Санкт-Петербург 2945
Московская область 2015
Воронежская область 355
Свердловская область 301
Нижегородская область 297
Пермский край 277
Тверская область 247
Республика Бурятия 240
Владимирская область 238
Республика Башкортостан 234
Приморский край 222
Ростовская область 219
Республика Саха (Якутия) 214
Омская область 204
Забайкальский край 202
Республика Карелия 189
Самарская область 184
Республика Крым 181
Калининградская область 173
Тюменская область 169
Брянская область 167
Архангельская область 162
Хабаровский край 154
Курская область 151
Челябинская область 148
Республика Дагестан 134
Ульяновская область 133
Республика Коми 123
Кемеровская область 123
Белгородская область 121
Новосибирская область 118
Красноярский край 115
Псковская область 112
Саратовская область 108
Кировская область 105
Рязанская область 99
Вологодская область 98
Костромская область 96
Волгоградская область 95
Тамбовская область 94
Липецкая область 88
Орловская область 88
Смоленская область 88
Калужская область 84
Оренбургская область 83
Новгородская область 77
Севастополь 77
Ханты-Мансийский автономный округ 77
Ленинградская область 75
Ставропольский край 72
Ярославская область 69
Ивановская область 68
Иркутская область 67
Мурманская область 65
Сахалинская область 64
Курганская область 63
Астраханская область 62
Ямало-Ненецкий автономный округ 59
Краснодарский край 57
Тульская область 56
Томская область 54
Амурская область 50
Республика Тыва 49
Республика Чувашия 47
Республика Мордовия 42
Республика Марий Эл 41
Удмуртская Республика 41
Алтайский край 29
Республика Алтай 27
Республика Калмыкия 25
Пензенская область 22
Чеченская Республика 20
Республика Адыгея 18
Республика Ингушетия 18
Республика Татарстан 16
Республика Северная Осетия - Алания 15
Республика Хакасия 15
Кабардино-Балкарская Республика 12
Камчатский край 12
Ненецкий автономный округ 11
Карачаево-Черкесская Республика 6
Магаданская область 6
Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 121 919.