В Башкирии прокуратура потребовала изъять у экс-гаишника 36 авто

Прокуратура Башкирии требует взыскать в доход государства с бывшего замглавы межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД имущество стоимостью 24 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, на неустановленные доходы он приобрел по две квартиры и земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, а также 36 транспортных средств. Во избежание декларирования имущества последнее было оформлено на родственников сотрудника ГИБДД.

Прокуратура Башкирии также ходатайствует перед судом об аресте этих автомобилей и недвижимости.

Ранее экс-замначальника и четверых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД арестовали по подозрению в получении взяток. По версии следствия, с 2017 по 2020 год они через посредников получали взятки за содействие в выдаче водительских удостоверений без реальной сдачи экзаменов.