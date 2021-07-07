В Оренбуржье ограничили число присутствующих на свадьбах и поминках

В связи с ростом статистики заболеваемости COVID-19 в Оренбуржье ввели новые ограничения. Так, на регистрации брака в загсах региона допускается присутствие не более восьми человек - при условии соблюдения социальной дистанции. А в семейных мероприятиях и поминальных обедах могут участвовать не более десяти человек.

Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавируса в регионе внес губернатор области Денис Паслер.

Как сообщила в среду пресс-служба правительства Оренбуржья, с сегодняшнего дня музеям и библиотекам также придется ограничить посещение экспозиций и читальных залов до 10 человек одновременно. Это распространяется на любые мероприятия, проходящие в очном формате.

Работа детских развлекательных центров и игровых комнат допускается при условии соблюдении социальной дистанции. Максимальное число посетителей рассчитывается по формуле: один человек на четыре квадратных метра площади.

Введенный ранее запрет на работу кальянных продлен до 20 июля. Проведение в точках общепита массовых мероприятий запрещено. А график работы этих заведений вновь сокращен: они могут действовать с 6 до 23 часов по местному времени - за исключением служб доставки и точек, обслуживающих работников организаций.

Как и прежде, в регионе действует масочный режим на объектах торговли и услуг, а также в общественном транспорте (включая такси).