В Прикамье один человек погиб при столкновении лодки с грузовой баржей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате столкновения моторной лодки и грузовой баржи.

Как пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, столкновение судов произошло ночью в акватории реки Кама, в районе поселка Новоильинский. Моторная лодка под управлением 52-летнего местного жителя на большой скорости врезалась в борт грузовой баржи. От удара она перевернулась, а один из ее пассажиров утонул.

Дело возбуждено по части 2, статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).