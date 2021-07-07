Почему статус "исторического поселения" не спасает город от зачистки огнем и ковшом? По чьей воле растут в исторических кварталах запретные высотки? Может ли Самара, лидирующая в стране по числу аварийного жилья, не только расселять людей в безопасные условия, но и сохранять свое вековое лицо? Об этом и многом другом на деловом завтраке в "РГ" шел разговор с председателем Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Ниной Казачковой.

В беседе с директором филиала "РГ" Владимиром Бабенковым Нина Казычкова акцентировала внимание на том, что в сохранении исторической городской среды власть должна иметь тесную связь с общественностью. Фото: Василий Ирчинский/РГ

Нина Васильевна, в Самаре вдвое сократили программу расселения из ветхого жилья, город не успевает сносить и строить. И в то же время жители благоустроенных квартир, любуясь старыми домиками и ратуя за их сохранение, сами бы жить с удобствами во дворе не хотели. Как быть?

Нина Казачкова: Не хотят жить в старом центре далеко не все...Конечно, город должен развиваться и люди - жить в нормальных условиях. Но одно не исключает другое. Расселять надо, а вот сносить ценные градоформирующие объекты (ЦГФО) - ни в коем случае нельзя, потеряется весь смысл исторического поселения и просто утратим старую Самару. Наши друзья, саратовские градозащитники, встречались недавно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, и он дал по этому поводу разъяснение, что аварийные дома действительно надо расселять, но никто не обязывает власти на местах их сносить. Можно сохранять и приспосабливать под другие нужды - музей, галереи, кафе, магазинчики, да мало ли вариантов. И все это зависит не от застройщиков, а именно от власти, которая прописывает правила.

Чиновнику тоже несладко, можно ведь признать ЦГФО пол-Самары, но где взять денег на их сохранение? Как заинтересовать в этом процессе бизнес, аренда за рубль у нас как- то не приживается?

Нина Казачкова: Да никто этим еще толком не занимался, были только декларированы намерения. Когда мы разговариваем с представителями бизнеса, они прямо говорят, что никто не пойдет на аукцион, пока условия непонятны - что за дом, какой проект к нему требуется, сколько вложений, какое может быть приспособление, что сохранять и сколько времени на это дается? Нужна полная информация на объект и предподготовка. Аренда за рубль касается памятников. А есть еще ЦГФО. С ними не такие жесткие условия и можно приспосабливать под какой-то бизнес. Сейчас нашли механизм, как переводить жилое помещение в нежилое. В качестве пилотного проекта - дом на улице Ленинской, 104.

С объектами культурного наследия понятно, их надо сохранять, хотя тут тоже уже много крыш и стен наломали. А что такое ценные градоформирующие объекты (ЦГФО ), кто их ценность устанавливал, сами неравнодушные горожане?

Нина Казачкова: Правовой статус ЦГФО нигде не прописан. Но их роль заключается в создании аутентичных исторически целостных фрагментов городской среды, в том числе служащих фоном для исторически ценных ОКН. В Самаре сформирован перечень из 651 такого объекта в границах исторического поселения. Работала согласительная комиссия из 9 экспертов, все архитекторы, известные заслуженные люди в Самаре. Не доверять их оценке не приходится. Каждый объект оценивался по четким критериям, и путем голосования был сформирован этот список. Оставалось только правительству Самарской области закрепить законность списка ЦГФО своим постановлением. Но вместо этого раздаются призывы его вновь пересмотреть.

Пока "рукопись" лежит под сукном, мы чуть ли не каждый день видим разрушения и пожары включенных в нее зданий. И я не припомню случая, чтобы нашли виновных или кто-то получил реальный срок за снос памятника...

Нина Казачкова: Я тоже не припомню реальных наказаний, хотя людская молва и разносит конкретные имена "уважаемых" людей... В декабре 2019 года часть старой Самары получила статус "исторического поселения". Тогда утвердили границы исторического поселения и частично предмет охраны, но ЦГФО в предмет охраны не вошли. Теперь мы пожинаем плоды этой непоследовательности. Все же понимают, что сохранять отдельный памятник можно только в его исторической среде, иначе ценность утрачивается.

Недавно в рамках фестиваля "ВолгаФест" мы встречались с советником президента Татарстана Олесей Балтусовой, и она сказала очень важную вещь: "В Казань, где сегодня так много новостроя в центре, едут учиться сохранять наследие, а мы видим, как много у вас сохранилось исторической среды, и завидуем вам. Пока у Самары чрезвычайно высокий исторический потенциал".

Кто должен поставить спасительную подпись под список ЦГФО?

Нина Казачкова: Утвердить перечень должно областное правительство своим постановлением. И пока они медлят, ценные исторические объекты горят или сносятся. Так, снесены застройщиком в 123 квартале два ЦГФО на Буянова, 119, и Арцыбушевской, 64. Сгорели дома на Арцыбушевской, 37 и 35. Пытаемся спасти уникальный дом на Садовой, 228, который уже был выставлен на аукцион под снос. Мы нашли нарушения в документации и смогли убедить мэра Елену Лапушкину не торопиться и рассматривать каждый дом под снос с позиции его ценности и возможности сохранения, а не сноса и приспособления под современные нужды.

Интересно складывается ситуация с Иверским монастырем, который возведением сестринского корпуса разрушает лучшую видовую площадку над Волгой, у драмтеатра. Мы собрали несколько тысяч подписей горожан под петицией об остановке незаконного строительства. И оно было сначала заморожено и даже снесен один этаж у строящегося здания. А потом вновь стройка продолжилась. По-видимому, кто-то пролоббировал свой интерес вопреки всем охранным ограничениям, тем самым нарушив 73-ФЗ. Мы обратились сначала в Минкульт РФ, а затем в прокуратуру. Ждем окончательных решений.

Не всегда понятно, как определяется ценность того или иного здания: вот, скажем, цирк, построенный по типовому проекту, признали ОКН, а элеватор, который встречает всех гостей, приходящих в Самару по Волге, - нет...

Нина Казачкова: Любое здание, которому исполнилось 40 лет, может быть внесено в число объектов культурного наследия (ОКН). И это правильно, иначе мы потеряем разные архитектурные стили, в том числе и "советский модернизм". Экспериментальный элеватор не получил охранный статус, мне кажется, только лишь потому, что собственнику нужна эта территория для застройки. Это красивейшее место на стрелке рек Волги и Самары, которое можно застроить элитным жильем и дорого продать. Да, элеватор прописан как доминантная точка в предмете охраны исторического поселения. Но это ровным счетом ничего не значит, ведь документы можно изменять, дорабатывать на региональном уровне. Отсутствие у элеватора статуса ОКН - прямая угроза ему, а нам - потерять лучший брутальный объект советского модернизма в городе. Это первый вертикальный элеватор в стране, построенный в рекордные сроки, за 30 дней, имеющий 32 патента, начиная с идеи и заканчивая технологиями. Этим ли не гордиться! А нам Управление госохраны на наше заявление о включении его в ОКН отвечает, что он не соответствует по критерию "подлинности" и другим.

Права собственника - это свято, но могут ли быть какие-то точки пересечения интересов бизнеса, власти и жителей в вопросах сохранения исторической среды?

Нина Казачкова: Недавно на совещании при главе Самары представители бизнеса честно признались, что еще лет шесть назад им было неинтересно вкладываться в исторические здания, а сегодня они видят потенциал этих объектов. Например, консалтинговая компания REC запустила в Самаре на ул. Молодогвардейской, 86, творческий кластер "8 студий". Компания выкупила здание швейной фабрики, отремонтировала его, создав восемь отдельных помещений с выходом в общее пространство. И сдает в аренду. Очень атмосферное место.

Какие-то дома можно временно законсервировать. Так мы поступили в Самаре с домом Кожевникова, больше известным как "дом с часами", где инициативу взял в свои руки местный житель Кирилл Вяткин, который организовал при нашей поддержке на объекте три субботника. Он же объявил сбор денег на спасение дома. Была составлена петиция, которую поддержали многие горожане и объявили сбор денег - собрали 53 тысячи рублей на консервацию. В этом доме, судьба которого пока так и остается неясной, мог бы разместиться прекрасный музей купеческого быта. Экскурсоводы говорят, что купеческой Самаре такой очень нужен.

Личный опыт

Многие жители старой Самары тоже готовы вложиться в сохранение своих домов, но опасаются, что потом здание могут снести под видом "аварийного". Прецеденты-то были?

Нина Казачкова: В ФЗ-73 прописано, что ответственность за состояние ОКН несет собственник. Он за свой счет должен содержать объект в надлежащем состоянии, а государство будет частично возвращать ему вложенные средства. Но этот механизм пока не работает. В нашем доме (усадьба Зеленко), где я живу, 11 квартир, но в охранную копилку сбрасываются только пять-шесть семей. И, конечно же, это совсем не дешевое удовольствие. Тем не менее мы начали приводить усадьбу в порядок.

Жители домов исторической части Самары действительно долгие годы наблюдают смену одной программы на другую по переселению из аварийного жилья. Обещания власти, что завтра вы получите новое жилье, привели к тому, что человек не хочет напрасно вкладывать свои средства в старое жилье. Тем более что земля не в собственности. Так и живут в ожидании.