Более 20 населенных пунктов Красноярского края остались без света

Жители 24 населенных пунктов Красноярского края остались без электричества. Причиной ЧП стала гроза со шквалистым ветром, разыгравшаяся во вторник вечером и повредившая пять опор воздушной линии электропередачи. Об этом сегодня проинформировала компания "Россети Сибирь".

Восстановительные работы на линии продолжаются. Они могут продлиться до конца четверга, 8 июля, сообщает пресс-служба компании.

Пострадавшие в результате аварийного отключения социально значимые объекты подключены к электричеству от передвижных дизель-генераторных установок.

По прогнозам метеорологов, грозы с сильными порывами ветра (до 24 метров в секунду) могут повториться в ближайшее время.