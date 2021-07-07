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07.07.2021 16:08
Рубрика: Власть

Омский НПЗ и ОмГТУ провели летний интенсив для школьников и студентов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Омский НПЗ и Омский государственный технический университет организовали совместный образовательный проект, участниками которого стали старшеклассники и студенты базовой кафедры "Газпром нефти". Цель мероприятия - развитие необходимых компетенций в выборе будущей профессии. Поддержка таких проектов - часть профориентационной работы предприятия по формированию кадрового потенциала.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Омский НПЗ ведет подготовку кадров для отрасли в партнерстве с ведущими образовательными учреждениями региона в рамках программы профориентации "Школа - ссуз/вуз - ОНПЗ". Для школьников проводятся занятия по химии и физике, тренинги и квесты, раскрывающие основы профессии. В школах-партнерах оборудованы кабинеты углубленного изучения точных дисциплин. Студенты базовой кафедры проходят на предприятии учебную, производственную или преддипломную практику, Защитив диплом, выпускники пополняют штат предприятия.

Фото: Сергей Царев
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Участие в шестидневном интенсиве ОНПЗ приняли 50 студентов и 15 старшеклассников омских школ. В качестве наставников и спикеров выступили около 20 преподавателей вуза, психологов, бизнес-тренеров и специалистов предприятий "Газпром нефти". Занятия проходили в формате деловых игр, тренингов и воркшопов, направленных на развитие навыков коммуникации, командной работы, деловых качеств, расширение общего кругозора и знаний по основным дисциплинам базовой кафедры. В рамках отдельного модуля по нефтепереработке участники в командах разрабатывали самостоятельные проекты и искали пути решения актуальных для отрасли задач.

- Объединение в одном проекте учащихся базовой кафедры и школьников, которые только открывают для себя особенности нефтеперерабатывающей отрасли, - эффективное решение, - считает ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский. - Старшеклассники видят пример осознанного выбора профессии, целеустремленности, желания расти и постоянно развивать в себе новые компетенции. А эти качества Омский НПЗ ценит в своих специалистах. Благодаря партнерству с предприятием мы предлагаем молодежи актуальные интересные форматы образовательных проектов, которые помогают раскрыть потенциал каждому участнику.

- Для Омского НПЗ подготовка кадров - стратегическая задача, к которой предприятие подходит комплексно. Мы не только проводим различные мероприятия по профориентации школьников и студентов, но и внедряем новые образовательные методики. Все это помогает молодым людям познакомиться с отраслью, с будущей профессией и понять, сколько возможностей она открывает сегодня - и профессиональных, и личностных. Мы стремимся к наилучшей подготовке сотрудников, которые придут к нам работать. В результате завод получает сильных, амбициозных специалистов, а специалисты - возможность построить карьеру на одном из самых технологичных предприятий в стране, - отметил заместитель генерального директора ОНПЗ Игорь Дубков.

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