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07.07.2021 11:58
Рубрика: Происшествия

Поселок на севере Кузбасса пострадал от грязевого потока

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В поселке Берикульский Тисульского района Кузбасса оценивают ущерб, нанесенный грязевым потоком.

В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

Удар стихии обрушился на поселок накануне. Из-за сильных дождей в речке, протекающей по населенному пункту, образовался затор, вода поднялась, и грязевой, практически селевой поток стал быстро распространяться по улице со всеми вытекающими последствиями. Фото с места событий жители поселка выложили в соцсетях. На кадрах - залитые грязью дороги, поваленные деревья, а также поврежденные постройки.

- В поселок, с которым очень плохая связь, выехали специалисты. Они исследуют ситуацию на месте, обходят дворы, оценивают нанесенный ущерб. По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет, как и необходимости в эвакуации и переселении жителей, - сообщил "РГ" представитель районной администрации Михаил Волков.

В главном управлении МЧС по региону уточнили, что в Берикульский от ведомства также выехала оперативная группа.

Как уточнили в администрации Тисульского района, сегодня утром на территории поселка ввели режим ЧС. Там развернут оперативный штаб. Тяжелая техника, предоставленная двумя предприятиями, расчищает русло ручья.

Ручей Конюшенный в поселке Берикульский, в котором проживает 328 человек, вышел из берегов сегодня в два часа ночи. Автодорогу общего пользования местного значения размыло на участке, протяженностью в 1,3 километра. Участок требует восстановления. Объекты ЖКХ, электроэнергетики и социальной инфраструктуры не пострадали.

В зону ЧС попало менее трети территории населенного пункта - четырех улицы, 45 домовладений, где проживают 92 человека. Ущерб нанесен их приусадебным участкам, надворным постройкам, а также другому имуществу. При этом сами домовладения не пострадали. Так что переселять граждан в настоящее время нет необходимости. Специалисты службы соцзащиты населения продолжают подомовой обход, чтобы уточнить ущерб, причиненный стихией.

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