В Омске передали в суд дело бутлегеров

Уголовное дело в отношении производителей поддельной алкогольной продукции с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной группы бутлегеров. Ирина Волк рассказала, что организатор подпольного производства арендовал склад в Кировском административном округе Омска. Вместе с сообщниками он оборудовал в помещении промышленный цех с объемом выпуска не менее 3 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции в день. Они смешивали этиловый спирт с водой и красителями, после чего разливали по бутылкам, на которых были наклеены этикетки с логотипами известных зарубежных и отечественных брендов. Для конспирации фигуранты включали громкую музыку, заглушающую звон стеклянной тары.

Всего они произвели более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований без маркировки. Однако сбыть ее не успели, так как были задержаны оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омску.

При обыске в складском помещении было обнаружено применяемое в производстве оборудование, готовый к реализации алкоголь, 252 канистры со спиртом, 19 тысяч пластиковых крышек, 46 тысяч пустой стеклянной тары и этикетки.

Общая стоимость изъятого этилового спирта, произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции составляет почти 5 миллионов рублей.