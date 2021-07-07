В Томске задержали главу областного фонда обязательного медстрахования

Правоохранители задержали главу Фонда обязательного медицинского страхования Томской области. Как сообщает Интерфакс, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По данным информагентства, он уже находится под арестом и признал свою вину. Речь идет о требованиях к подчиненным скрывать факты незаконных расходов со стороны регионального фонда ОМС.

По данным сайта администрации Томской области, его возглавляет Алексей Рудко. На эту должность он пришел в феврале 2018 года, а до этого три года руководил частным медицинским центром.