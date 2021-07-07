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07.07.2021 15:07

597 бригад "Россети Северный Кавказ" готовят электросетевой комплекс СКФО к зиме

Энергетики "Россети Северный Кавказ" во всех регионах электросетевой деятельности продолжают активную подготовку энергообъектов СКФО к осенне-зимнему периоду.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

За первые полгода специалисты энергокомпании уже успели выполнить основные показатели ремонта распределительных сетей Северного Кавказа, включая работы на 1 463 трансформаторных подстанциях (ТП) и 461 трансформаторе. В том числе на Ставрополье отремонтировано 707 ТП; в Чеченской Республике - 320 ТП; в Дагестане - 167 ТП; в Карачаево-Черкесии - 95 ТП; в Кабардино-Балкарии - 71 ТП; в Ингушетии - 58 ТП; в Северной Осетии - 44 ТП.

Основная часть работ выполнена хозяйственным способом - без привлечения подрядных организаций. Для выполнения мероприятий технического обслуживания и ремонта, а также аварийно-восстановительных работ задействовано 597 бригад "Россети Северный Кавказ".

Все усилия энергетиков направлены на то, чтобы запланированные мероприятия в рамках ремонтной программы были проведены своевременно. Часть работ благодаря усилиям и профессионализму специалистов проходит с опережением графика. Это позволит сохранить и повысить надежность энергоснабжения потребителей в сезон пиковых нагрузок.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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