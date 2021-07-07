Голикова: В Петербурге после проведения Евро фиксируется рост заболеваемости

В Санкт-Петербурге после проведения матчей чемпионата Европы по футболу фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у главы государства.

"Мы контролируем эту ситуации и совместно с руководством города стараемся предпринять весь спектр мер, для того чтобы преодолеть этот рост", - сказала она, отвечая на вопрос президента.

По словам зампреда правительства, организаторы чемпионата и власти города старались соблюдать ограничительные меры, но граждане под влиянием эмоций не могут до конца им следовать.