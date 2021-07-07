Пьяная пассажирка в самолете чуть не побила Елену Ваенгу

Полет в бизнес-классе из Ларнаки в Петербург принес известной певице Елене Ваенге большое разочарование, а пассажирам самолета ко всему прочему и двухчасовую задержку по прилете в Пулково. Причиной стало неадекватное поведение пассажирки, которая напала на Ваенгу во время перелета.

Как заявила сама Ваенга во своем видеообращении в Instagram, к ней неожиданно подошла пассажирка и обрушила на нее поток нецензурной брани, стала обзывать последними словами. Повода, как отметила певица, никакого не было.

Ваенга летела с мужем и ребенком. На выпады пассажирки она не реагировала. Когда женщина стала лезть в драку, муж этой женщины смог ее оттащить от певицы и усадить в кресло.

Далее главным участником конфликта стал супруг женщины, который ознакомил Елену Ваенгу и других пассажиров бизнес-класса с многочисленными известными ему нецензурными выражениями.

В Пулково к самолету по решению командира рейса были приглашены сотрудники транспортной полиции, которые не без труда вывели дебоширов из салона. На них впоследствии оформили протоколы за мелкое хулиганство, сообщили "РГ" в Управлении МВД на транспорте по СЗФО.

Разбирательства с полицией в салоне самолета заняли два часа, все это время из лайнера никого не выпускали, в том числе и пассажиров эконом-класса, летевших в хвосте.

Елена Ваенга отметила, что стала получать упреки в том, что задержка якобы связана с ней, но, по словам певицы, она никак не могла повлиять на ситуацию.

А причины случившегося она объяснила просто: в бизнес-классе наливали спиртное без лимита, и двое пассажиров не выдержали испытание алкоголем. Сама же Ваенга, по ее словам, спиртное в полете не принимала.