В Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Новости

Россияне в июне взяли рекордный объем кредитов наличными 13:27
Убит президент Гаити Жовенель Моиз 13:24
СМИ: Правительство Японии введет в Токио режим чрезвычайной ситуации 13:21
Армия Украины при помощи США отработала бои с населением 13:21
Мишустин рекомендует регионам соблюдать меры по снижению распространения COVID 13:19
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 13:17
В Новой Москве изъяли более 10 килограммов наркотиков 13:17
СМИ: Госпитализированную с COVID Веру Алентову перевели в реанимацию 13:10
Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией 13:05
В Москве задержали курьера с поддельной справкой о вакцинации 13:04
Компании стали размещать вакансии для вакцинированных 12:53
"Зеленые" выдвинули в Госдуму экологов и стилиста Сергея Зверева 12:51
Путин и Пашинян не будут подписывать документы по миротворцам на встрече 12:51
Блогер Гусейн Гасанов отказался от медосвидетельствования и будет лишен прав 12:48
Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым 12:47
В Киеве задержан ранивший полицейского мужчина 12:46
В Крыму нарушающим COVID-ограничения кафе будут отключать воду и свет 12:40
В Госдуме ответили на обещание новых провокаций у берегов Крыма 12:38
ФНС начала предупреждать о риске блокировки бизнес-счетов 12:36
В Испании сексуальные отношения без явного согласия станут преступлением 12:31
Контрабандисты вывезли из Приангарья за границу лес на 50 млн рублей 12:27
Мишустин подписал правила предоставления грантов вузам 12:24
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем 12:18
ВЦИОМ: Почти половина россиян доверяет технологиям искусственного интеллекта 12:17
Мишустин утвердил правила грантовой поддержки вузов 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
Почему врачи настоятельно советуют вакцинироваться быстрее
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие 3 года
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
Вступили в силу новые правила для возвращающихся из-за границы россиян
07.07.2021 13:20
Рубрика: Власть

В Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Текст: Ульяна Вылегжанина (Республика Коми)

В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление главный санитарный врач региона Людмила Глушкова подписала 6 июля, сообщается на официальной странице республики в соцсети.

Фото: iStock
Компании стали размещать вакансии для вакцинированных

Требование распространяется на органы власти, предприятия образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, многофункциональные центры. А также на торговлю, общепит, гостиничный бизнес, банки, перевозчиков, почту, индустрию красоты, развлекательные учреждения и ряд других сфер.

В этих компаниях и организациях работает порядка 94 тысяч человек. Работодатели должны достигнуть 60-процентного уровня вакцинированных сотрудников к концу августа.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Российские Су-30 сопроводили самолет-разведчик США над Черным морем
Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"
В Тюмени задержали захватившего банк мужчину
В России проверят цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле