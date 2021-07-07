В Коми ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

В Республике Коми ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Соответствующее постановление главный санитарный врач региона Людмила Глушкова подписала 6 июля, сообщается на официальной странице республики в соцсети.

Требование распространяется на органы власти, предприятия образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, многофункциональные центры. А также на торговлю, общепит, гостиничный бизнес, банки, перевозчиков, почту, индустрию красоты, развлекательные учреждения и ряд других сфер.

В этих компаниях и организациях работает порядка 94 тысяч человек. Работодатели должны достигнуть 60-процентного уровня вакцинированных сотрудников к концу августа.