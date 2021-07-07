В Астрахани отроется горячая линия по вопросам выплат детских пособий

Консультировать семьи с 11.00 до 15.00 будут специалисты министерства социального развития и труда по телефонам 52-49-65 и 52-49-81, а с 15.00 до 16.00 на вопросы астраханцев по тем же телефонам ответит глава министерства Олег Петелин.

Кроме того, горячая линия будет работать в астраханском отделении Пенсионного фонда России по телефонам: 8-800-600-574 и 61-19-44. С 11.00 до 15.00 специалисты фонда ответят на вопросы, касающиеся выплат ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет, единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка от 6 до 18 лет, а также получения и реализации материнского капитала. И с 15.00 до 16.00 семьи проконсультирует лично глава Пенсионного фонда Астраханской области Сергей Кодюшев.

Как писала "РГ", 30 июня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с Оксаной Плужниковой, которая во время "Прямой линии" обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в правилах начисления пособий на детей от 3 до 7 лет.

- Правительство России издало постановление, которое меняет порядок начисления выплат на региональном уровне. Выплаты начались, но выяснилось, что не было четко прописано, какой период отсутствия работы или регистрации в службе занятости принимается во внимание при приеме заявления на выплату пособий, - сообщил Игорь Бабушкин.

Он поблагодарил Оксану Плужникову за то, что она обратила внимание на проблему и сказал, что правительство региона примет меры, чтобы устранить противоречия и пересмотрит заявления, поданные на выплаты с 1 апреля.