В Сочи после мощных штормов открылись большинство пляжей

В Сочи завершились основные работы по ликвидации последствий разгула стихии. Сегодня в 10 часов утра открылись пляжи в Центральном, Адлерском и Лазаревском районах. Об этом сообщает мэр курорта Алексей Копайгородский.

"За прошедшую ночь с пляжных территорий вывезено 700 тонн нанесенного мусора, - сказал он. - Завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района".

Накануне на наиболее пострадавших пляжах весь вал принесенных паводками деревьев был распилен и складирован.

Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90 процентов.

К ликвидации последствий были привлечены 550 человек и 173 единицы техники всех экстренных и коммунальных служб города, в том числе "КамАЗы", тракторы и ломовозы, а также 20 мотопомп.

Напомним, в Сочи 4 июля начался залповый ливень, который продолжался около полусуток. Один человек погиб - его придавило рухнувшее дерево. Особо пострадали Хостинский и Адлерский районы. На курорте произошли локальные подтопления 70 домов.

Несмотря на то, что действие штормового предупреждения в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи.