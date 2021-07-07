Группа Синара участвует в четырехстороннем соглашении о подготовке к Универсиаде-2023

Соглашение о сотрудничестве при подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге заключено 6 июля на стенде Свердловской области на полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021. Подписи под документом поставили губернатор Евгений Куйвашев, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский, председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, генеральный директор исполнительной дирекции "Универсиада-2023" Александр Чернов.

Стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям, в том числе в обеспечении финансирования строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский и развитии инфраструктуры этой территории.

"Универсиада - это не только масштабный спортивный праздник, но и мощный стимул для развития города и региона. После завершения студенческих игр корпуса общежитий и общественный центр перейдут Уральскому федеральному университету, дворец водных видов спорта станет достоянием города, а медицинский центр - поликлиникой нового района Новокольцовский. Подписанное сегодня соглашение - это гарантия того, что Универсиада-2023 пройдет на самом высоком уровне и оставит после себя достойное наследие" - отметил президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.