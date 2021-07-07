Группа Синара участвует в четырехстороннем соглашении о подготовке к Универсиаде-2023

Стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям, в том числе в обеспечении финансирования строительства объектов Деревни Универсиады-2023 в районе Новокольцовский и развитии инфраструктуры этой территории.
"Универсиада - это не только масштабный спортивный праздник, но и мощный стимул для развития города и региона. После завершения студенческих игр корпуса общежитий и общественный центр перейдут Уральскому федеральному университету, дворец водных видов спорта станет достоянием города, а медицинский центр - поликлиникой нового района Новокольцовский. Подписанное сегодня соглашение - это гарантия того, что Универсиада-2023 пройдет на самом высоком уровне и оставит после себя достойное наследие" - отметил президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.
Пумпянский: Работа РСПП и Минстроя РФ в сфере регулирования демонстрирует эффективность и системность
Дмитрий Пумпянский подвел ключевые итоги сотрудничества РСПП и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства по совершенствованию нормативной базы в сфере строительства. Он также обозначил текущие задачи на конференции "Промышленная политика в сфере строительства"
На "Иннопроме" представили роботов-андроидов и беспилотный транспорт
На промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге собралось много роботов. От промышленных "рук", которые режут, упаковывают, варят металл, наносят гравировку и рисуют по ткани, до роботов-собак, роботов-компаньонов и консьержей