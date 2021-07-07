На тюменской трассе разбилась ехавшая на юг семья

Трое членов семьи погибли в автокатастрофе в Тюменской области на уватском участке федеральной трассы. По данным региональной Госавтоинспекции, родители с детьми ехали из Югры на юг.

Трагедия случилась минувшей ночью в начале первого на 379-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск (примерно здесь же в мае в результате столкновения двух легковых иномарок и большегруза разбилась семья с маленьким ребенком).

"Водитель Mitsubishi Galant, в котором ехала семья из Ханты-Мансийска, попытался уйти от столкновения с лосем, оказавшимся на проезжей части. Машина зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где врезалась в грузовик МАЗ", - рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

От удара иномарку отбросило в кювет - судя по опубликованным фотографиям, она сильно повреждена, задняя часть почти полностью смята.

Погибли 44-летний водитель, его супруга и семилетний сын. Второй ребенок - 11-летний мальчик - госпитализирован в больницу с травами.

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент правоохранительным органами удалось выяснить, что шофер был пристегнут. Дети ехали сзади, но пока неизвестно, были ли пристегнуты они.