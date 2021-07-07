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07.07.2021,  
15:56
Текст:  Антон Валагин

Начались серийные поставки в войска БМПТ "Терминатор-2"

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Уралвагонзавод начал серийные поставки в войска боевых машин поддержки танков нового поколения "Терминатор-2".

Фото: Минобороны РФ
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- Поставки уже начались. Могу сказать совершенно четко: машина показала себя и находит свое место в системе координат российских Вооруженных сил, - рассказал ТАСС глава УВЗ Александр Потапов.

"Терминатор-2" - развитие инициативной разработки холдинга, БМПТ "Терминатор". Как и предыдущая модель, машина выполнена на шасси танка Т-72. Главным ее отличием является экипаж, сокращенный до трех человек (в "Терминаторе" было пять).

БМПТ вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками, спаренным с ними пулеметом ПКТМ, четырьмя ПТУР "Атака". "Терминатор" создан для сопровождения танков, разведки и нейтрализации угроз для бронетехники: противотанковых орудий, гранатометчиков, переносных ракетных комплексов.

БМПТ хорошо показали себя в Казахстане, большую партию таких машин заказал Алжир и уже применяет их на учениях.

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Фото: архив СПМБМ "Малахит" / ПО "Севмаш"
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