Уральским промышленникам вручили премию имени Черепановых

На международной промышленной выставке "Иннопром-2021" седьмого июля вручили премию и медаль изобретателей Черепановых 23 лучшим инженерам и руководителям промпредприятий Свердловской области. Ее традиционно присуждает Уральское отделение Российской инженерной академии и Региональный общественный фонд имени Черепановых.

Одним из лауреатов стал Владимир Алексеенко, директор предприятия "Промтехвзрыв" ПАО "Ураласбест", который представил проект по стабилизации качества руды. Его реализуют с помощью оценки участков залежей хризотил-асбеста в Баженовском месторождении. Кстати, с 2016 по 2020 год подразделению комбината удалось снизить себестоимость продукции в 2,6 раза за счет верного распределения функционала.

- В конце прошлого года я защитил кандидатскую работу по организации производства. Меня к ней подтолкнул, скорее, интерес и желание развиваться. Многолетний опыт работы на комбинате показывал, что настроить технику, программное обеспечение невозможно без смены управленческого подхода. Необходимо, прежде всего, налаживать взаимодействие между участниками труда, систему показателей, - рассказал лауреат.

Премией удостаивают не только за научно-технические разработки, но и за совершенствование технологий производства. А здесь ключевую роль играют кадровые решения. Владимир создал систему материальной мотивации персонала, чтобы обеспечить грамотное планирование и непрерывный рост производительности труда. В этом ему помог и его личный трудовой опыт: на комбинате он начинал работать горным мастером.

История предприятия не менее примечательная. В 40-х годах для улучшения качества буровзрывных работ, используемых в добыче полезных ископаемых, на Баженовских рудниках организовали Управление взрывных работ. Подразделением комбината оно стало лишь в начале двухтысячных. Сейчас компания с громким названием осуществляет полный технологический цикл: от проектирования методов воздействия до взрыва горной породы.

На "Промтехвзрыве" также повысили эффективность проведения ремонтов горного оборудования. Благодаря распределению обязанностей персонала ремонтной службы коэффициент технической готовности вырос в 1,7 раза, а удельные затраты на починку машин уменьшились на треть. В результате экономический эффект подразделения за последние три года составил 638 миллионов рублей, отмечает его директор.

К слову, обладателями престижной премии сотрудники "Ураласбеста" становятся не первый раз, Алексеенко - 21-й инженер-новатор. Он занимает управляющую должность на протяжении восьми лет: в 2012-м его назначали руководителем Рудоуправления, а этой весной - "Промтехвзрыва". Награду специалист градообразующего предприятия Асбеста получил из рук заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

Всего победителями конкурса стали 22 человека, большинство из них удостоены премии за вклад в цифровизацию производства. Например, цифру внедрили на машиностроительных заводах для улучшения качества продукции гражданского назначения и доставки сырья. Жюри высоко оценило опытно-конструкторские разработки транспортного оборудования, узлов машин трубного производства и документацию по ремонту.

Кроме того, в состав лауреатов 2021 года вошел творческий коллектив Нижнетагильского меткомбината ЕВРАЗ, а медаль имени Черепановых досталась начальнику управления по интеллектуальной собственности, секретарю научно-технического совета Концерна "Уралвагонзавод" Сергею Ананьеву. На церемонии также вручили диплом, присвоив звание доктора промышленной технологии, генеральному директору Регионального центра лазерных технологий Анатолию Сухову, доктору технических наук.

Справка "РГ"

Премия названа в честь знаменитых уральских изобретателей - отца и сына Черепановых, изобретателей первого российского паровоза. Она присуждается авторам перспективных инженерных и научно-технических разработок в области металлургии, машиностроения и прочих отраслей промышленности в Свердловской области с 1997 года.