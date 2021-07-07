Российские военные следят за испанским кораблем, вошедшим в Черное море

Патрульный корабль военно-морских сил Испании "Райо" вошел в акваторию Черного моря. Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями корабля. В НЦУО пояснили, что "Райо" будет участвовать в многонациональном учении Вооруженных сил стран НАТО и государств-партнеров "Си бриз-2021".

Ранее, в НЦУО сообщали, что российские военные приступили к слежению за фрегатом "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, также вошедшим в Черное море для участия в учениях НАТО.

В учениях НАТО "Си бриз-2021" в Черном море задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО. В общей сложности в маневрах принимают участие военные из 32 стран.