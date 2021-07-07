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07.07.2021 06:02
Рубрика: Власть

Сергей Лавров начал переговоры в Лаосе

Текст: Александр Гасюк (Вьентьян)
Глава МИД России Сергей Лавров в среду продолжил свой двухдневный визит в страны Юго-Восточной Азии. Заключительной точкой турне стал Лаос, где 7 июля пройдут переговоры российского министра с президентом, главой правительства и руководителем внешнеполитического ведомства Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР).
Фото: Александр Гасюк/РГ Фото: Александр Гасюк/РГ
Фото: Александр Гасюк/РГ

В начале встречи со своим лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом, который поприветствовал гостя по-русски, Сергей Лавров назвал ЛНДР "очень надежным долговременным партнером России в Юго-Восточной Азии". По словам министра, во Вьентьяне он встречается с людьми, которые "разделяют позиции Российской Федерации по многим международным вопросам".

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В свою очередь Салёмсай Коммасит назвал визит Лаврова "отражением настоящей дружбы и превосходных отношений между нашими странами", выразив интерес к предметному обсуждению не только двусторонней, но и региональной, а также международной проблематики.

Самолет с российской официальной делегацией, перелетев из Индонезии, приземлился в жарком и влажном Вьентьяне накануне поздно вечером. Совершенно пустынные улицы столицы Лаоса наглядно свидетельствовали о жестком локдауне, введенном в стране на фоне осложнения ситуации с распространением COVID-19 в соседнем Тайланде. Именно из него, перебравшись "на плечах" нелегалов через разделяющую два азиатских государства реку Меконг, в ЛДНР и проник смертельный вирус. И хотя лаосские власти в последние дни фиксируют всего два-три десятка случаев инфицирования местных граждан, по словам работающих во Вьентьяне российских дипломатов, в любой момент эпидемиологическая ситуация в стране может выйти из-под контроля.

С учетом того, что слабая национальная система здравоохранения явно не в состоянии сдержать последствия потенциальной вспышки пандемии коронавируса, как ожидается, одной из тем переговоров Сергея Лаврова в Лаосе станет сотрудничество Москвы и Вьентьяна по борьбе с COVID-19.

Фото: Александр Гасюк/РГ
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