Сергей Лавров начал переговоры в Лаосе

В начале встречи со своим лаосским коллегой Салёмсаем Коммаситом, который поприветствовал гостя по-русски, Сергей Лавров назвал ЛНДР "очень надежным долговременным партнером России в Юго-Восточной Азии". По словам министра, во Вьентьяне он встречается с людьми, которые "разделяют позиции Российской Федерации по многим международным вопросам".

В свою очередь Салёмсай Коммасит назвал визит Лаврова "отражением настоящей дружбы и превосходных отношений между нашими странами", выразив интерес к предметному обсуждению не только двусторонней, но и региональной, а также международной проблематики.

Самолет с российской официальной делегацией, перелетев из Индонезии, приземлился в жарком и влажном Вьентьяне накануне поздно вечером. Совершенно пустынные улицы столицы Лаоса наглядно свидетельствовали о жестком локдауне, введенном в стране на фоне осложнения ситуации с распространением COVID-19 в соседнем Тайланде. Именно из него, перебравшись "на плечах" нелегалов через разделяющую два азиатских государства реку Меконг, в ЛДНР и проник смертельный вирус. И хотя лаосские власти в последние дни фиксируют всего два-три десятка случаев инфицирования местных граждан, по словам работающих во Вьентьяне российских дипломатов, в любой момент эпидемиологическая ситуация в стране может выйти из-под контроля.

С учетом того, что слабая национальная система здравоохранения явно не в состоянии сдержать последствия потенциальной вспышки пандемии коронавируса, как ожидается, одной из тем переговоров Сергея Лаврова в Лаосе станет сотрудничество Москвы и Вьентьяна по борьбе с COVID-19.