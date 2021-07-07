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07.07.2021 13:14
Рубрика: Общество

Сергей Нарышкин открыл выставку Госархива "Накануне Великой Отечественной"

Текст: Владимир Емельяненко
В выставочном зале Госархива председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин открыл выставку "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941". Свыше 300 артефактов - некогда секретных карт, донесений разведок, дипломатическая переписка, черновики переговоров - создают картину кануна Второй мировой войны.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Среди главных экспонатов - карта Сталина, его личная переписка, донесения советских дипломатов и разведчиков, трофейные документы вермахта и союзников по Второму фронту.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
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Открывая выставку, Сергей Нарышкин отметил важную роль добытых советскими разведчиками данных в предвоенные годы, которые теперь стали ценными экспонатами выставки.

- С лета 1940 года в Генеральном штабе Красной армии велась разработка планов стратегического развертывания. Упор делался на то, чтобы в случае начала военных действий в кратчайшие сроки перехватить стратегическую инициативу и перенести боевые действия за пределы территории нашей страны, - сказал Сергей Нарышкин. - Большую роль в эти годы сыграла советская внешняя разведка. Ею была развернута широкая агентурная сеть в Берлине, в других европейских и мировых столицах, откуда поступали важные разведывательные сведения об агрессивных действиях гитлеровской Германии, о подготовке нападения на Советский Союз, о военном и оборонном потенциале гитлеровской Германии.

Впервые в экспозиции выставки представлены ранее секретные документы из фондов Госархива и военного архива, в том числе трофейные (немецкие и французские), которые по шагам показывают, что были планы англо-французских союзников … напасть на СССР, в том числе нанести удары по нефтеносным районам советского Кавказа. Отдельные экспонаты - переговоры СССР об обмене территориями с Финляндией ради укрепления подступов к Ленинграду. Хельсинки Москве отказал. И вновь по картам 1939-40 годов видно: Советы финскую войну проиграли, но территорий заняли больше, чем просили, что в 1941-1945-м помогло удержать Ленинград, а после Второй мировой - оставить земли в составе Советского Союза.

Так же документально - с черновиками переговоров - представлены переговоры СССР с Японией и Турцией. Но вновь история фиксирует отказ: 27 сентября 1940 года Германия, Италия и Япония подписали Тройственный пакт. К пакту присоединились Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. Так был оформлен блок агрессивных государств, целью которого стало создание и поддержание "нового порядка" в мире, в котором СССР места не было.

Как заметил Сергей Нарышкин, осмотр экспонатов историко-документальной выставки "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 - 22 июня 1941", "позволит окунуться в тяжелую, тревожную атмосферу предвоенного времени и понять неизбежность начала Великой Отечественной войны".

Выставка открыта до 5 сентября.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Правительство Служба внешней разведки (СВР) Вторая мировая война

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