Швед напомнил прокурорам о зверствах в Беларуси коллаборантов из стран ЕС

Несмотря на то, что приговор Нюрнбергского трибунала заложил фундамент современного феномена прав и свобод, безнаказанность лиц из числа коллаборантов, констатировал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, совершивших преступления в годы Великой Отечественной войны и укрывшихся в странах Запада, создает почву для героизации нацизма.

Руководитель надзорного органа РБ выступил 7 июля в Санкт-Петербурге с докладом о расследованиях геноцида населения Беларуси в годы Второй мировой войны на конференции глав прокуратур европейских государств, проводимой Генпрокуратурой РФ совместно с Советом Европы и Международной ассоциацией прокуроров, информирует БЕЛТА.

Давая оценку зверствам нацистов во время фашистской оккупации, Андрей Швед напомнил, что только на территории Беларуси было проведено более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожено почти десять тысяч деревень. Из республики было насильственно депортировано на принудительные работы около 400 тысяч граждан.

Кроме того, по его данным, здесь функционировало 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых погибло не менее 1,5 млн человек. Только в "концлагере Тростенец уничтожено более 200 тысяч человек". А всего, пояснил оратор, за годы немецкой оккупации "потери мирного населения составили порядка 3 млн человек, то есть около трети населения Беларуси". В республике, уточнил он, нет ни одного района, где не осуществлялось бы массовое уничтожение мирных граждан. "Практически вся Беларусь - большая братская могила", - с горечью констатировал Швед.

В целях соблюдения принципа неотвратимости ответственности, восстановления исторической и социальной справедливости, сообщил он, его коллегами расследуется уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых убийств, уничтожения населенных пунктов вместе с жителями, насильственной депортации и создания концентрационных лагерей смерти.

Научное сопровождение этого кропотливого судебного разбирательства, уточнил оратор, осуществляет специально созданная группа из ученых-историков. Проводится тщательная работа с архивными документами. Совместно с краеведами, сотрудниками музеев устанавливаются факты уничтожения мирного населения, сожжения деревень.

Вместе с тем, Швед акцентировал внимание участников конференции, что, несмотря на очевидность совершенных злодеяний, осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженного наказания. Он дал понять, что прокуратуре известно местонахождение 400 из них, скрывающихся от возмездия в десятке стран. Данное обстоятельство, по его словам, "создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей".

Вот почему белорусская сторона рассматривает данный форум как возможность для открытого диалога и доведения до органов прокуратуры и юстиции иностранных государств, международных организаций объективной информации о ситуации в республике, обмена опытом осуществления прокурорского надзора, развития международных контактов.

Конференция в Санкт-Петербурге, которая продлится до 9 июля, сообщают новостные порталы, рассматривает роль прокурора в уголовном, гражданском и административном процессах, вопросы прокурорского надзора вне уголовно-правовой сферы, проблемы противодействия киберпреступности, незаконной миграции и экологическим преступлениям.