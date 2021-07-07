СМИ: Госпитализированную с COVID Веру Алентову перевели в реанимацию

79-летняя народная артистка РФ Вера Алентова, вдова скончавшегося от последствий коронавируса Владимира Меньшова, вновь помещена в палату интенсивной терапии.

Об этом сообщает со ссылкой на свой источник, 5-tv.ru.

Напомним: у Алентовой также диагностировали коронавирус.

Вчера днем появилась информация, что "самый опасный этап болезни уже позади", вследствие чего артистку перевели в обычную палату, но позже выяснилось: Алентова опять в реанимации.

При этом источник уточнил: состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести, "хотя весьма стабильное" - "улучшений нет, но и не наблюдаются ухудшения".