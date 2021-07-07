Новости

Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым 12:47
Умер легендарный индийский актер Дилип Кумар 12:15
Тарантино стал владельцем старинного кинотеатра в Лос-Анджелесе 06:03
Умер вокалист Uriah Heep Джон Лоутон 06.07.2021
"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов 06.07.2021

СМИ: Госпитализированную с COVID Веру Алентову перевели в реанимацию

Новости
    07.07.2021, 13:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

79-летняя народная артистка РФ Вера Алентова, вдова скончавшегося от последствий коронавируса Владимира Меньшова, вновь помещена в палату интенсивной терапии.

Фото: Евгения Смолянская/РГ
Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым

Об этом сообщает со ссылкой на свой источник, 5-tv.ru.

Напомним: у Алентовой также диагностировали коронавирус.

Вчера днем появилась информация, что "самый опасный этап болезни уже позади", вследствие чего артистку перевели в обычную палату, но позже выяснилось: Алентова опять в реанимации.

При этом источник уточнил: состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести, "хотя весьма стабильное" - "улучшений нет, но и не наблюдаются ухудшения".

Новости

В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина 06.07.2021
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 06.07.2021
Умерла актриса Любовь Альбицкая 06.07.2021
Духовник лежащей в коме певицы МакSим прокомментировал ситуацию 06.07.2021
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ yuliasnigir
Юлия Снигирь показала первые фото со съемок фильма "Воланд" 06.07.2021
Алексей Учитель снимет фильм о Дмитрии Шостаковиче 06.07.2021
"Крайне тяжелое": жена Петра Мамонова о его состоянии 06.07.2021
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
СМИ: Бывший муж Аллы Пугачевой госпитализирован с коронавирусом 05.07.2021
Фото: Экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова прооперирована 05.07.2021
Жена Петра Мамонова отреагировала на информацию о его смерти 05.07.2021
⧣ СССР
Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Умер Дживан Гаспарян 06.07.2021
Умер советский актер Убайдулло Раджабов 05.07.2021
Назван точный диагноз скончавшегося от COVID Владимира Меньшова 05.07.2021